Tunus'ta demir yolu çalışanlarının iki gündür devam eden grevi nedeniyle seferler durdu

Tunus'ta demir yolu çalışanlarının, yıl sonu ikramiyelerinin maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle başlattıkları grev sonucu başkentteki raylı sistem ulaşımı kesintiye uğradı.

Kamuya bağlı Ulusal Demir Yolu Şirketi Basın Sözcüsü Hasan el-Miyadi, basına yaptığı açıklamada, demir yolu çalışanlarının iki gündür grev düzenlediklerini ve "zorluklara rağmen sendika ile görüşmelerin sürdüğünü" söyledi.

Çalışanların talebinin yıl sonu ikramiyelerinin maaşlarına aktarılması olduğunu paylaşan Miyadi, bunun hayata geçirilmesi için Başbakan'ın onayının gerektiğini ifade etti.

Grev nedeniyle başkent Tunus'ta raylı sistem taşımacılığı durdu. Bu durum, başkentteki trafiği de olumsuz etkiledi.

Arap Baharı sürecinde elde ettiği demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanındaki başarılarıyla "devrimlerin son kalesi" şeklinde tanımlanan Tunus, ekonomi alanında aynı başarıyı sergileyemedi.

Tunus sokakları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da ağırlaştırdığı sosyoekonomik koşullar karşısında son dönemde ülke genelinde protesto, yürüyüş ve grev gibi toplumsal olaylarda gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes