Tunus'ta Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişiminden yargıya destek çağrısı

Tunus'ta Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Yüksek Yargı Konseyine destek çağrısında bulundu.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesinin ardından Konseye destek için yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bütün ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerini, Tunus'taki darbenin sonucu olarak, özgürlükleri, bağımsız yargıyı ve devlet kurumlarını hedef alan girişimlere karşı durmak için Yüksek Yargı Konseyine destek için düzenlenen eylemlere katılım" çağrısı yapıldı.

Ülkede yaşanan "istisnai durumun" ciddi bir siyasi krize neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Darbenin ardından gelen mevcut yönetim, siyasi özgürlükleri, toplumsal birlikteliği, devletin devamlılığını ve vatandaşın güvenliğini tehdit eder hale geldi." ifadeleri kullanıldı.

Tunus Hakimler Derneği, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini protesto için iki günlük iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Protesto kapsamında perşembe günü Yüksek Yargı Konseyi önünde gösteri düzenleneceği duyurulmuştu.

Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi

Cumhurbaşkanı Said, pazartesi akşamı Başbakan Necla Buden Ramazan ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konsey'e ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, karara yasal olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said, geçen seneden bu yana birçok tartışmalı karara imza attı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.