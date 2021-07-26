Tunus'ta darbe nedeniyle kapanan Meclis çevrim içi toplanacak
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Tunus'ta darbe nedeniyle kapanan Meclis çevrim içi toplanacak

Tunus'ta darbe nedeniyle kapanan Meclis çevrim içi toplanacak
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Tunus'taki En-Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, darbe nedeniyle kapanan Meclis toplantılarını çevrim içi düzenleyeceği belirtildi.

Tunus'taki En-Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, darbe nedeniyle kapanan Meclis toplantılarını çevrim içi düzenleyeceği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Gannuşi, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis'in yetkilerini dondurma kararının ardından Meclis binasına girilmesine izin verilmemesi üzerine yeni bir karar aldı.

Haberde, Gannuşi'nin beklemekte olduğu Meclis binasının önünde kendi aracı içinde çevrim içi olarak Meclis toplantıları düzenleyeceği ifade edildi.

Gannuşi'nin kararına benzer bir açıklama da Tunus Onur Koalisyonu'ndan geldi.

Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meclis'in çevrim için olarak bir araya geleceği ve darbeyi kınayan bir açıklama yayınlayacağı belirtildi.

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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