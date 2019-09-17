Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.

17.09.2019 18:45
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre, bağımsız aday Kays Said ve tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi ikinci tura kaldı.


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Kaynak: Euronews.com

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