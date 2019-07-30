Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçim takvimi açıklandı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından 15 Eylül'e alınan Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin nasıl işleyeceği açıklandı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 Ağustos ile 9 Ağustos arasında adaylık başvurularının yapılabileceğini belirtti.

Ağustos ayı sonunda adaylıkları kabul edilen isimlerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Bifun, seçim kampanyasının ise 2 ile 13 Eylül arasında yürütüleceğini, 14 Eylül itibariyle de seçim yasaklarının başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 15 Eylül'de yapılacağını yineleyen Bifun, ilk sonuçların ise 17 Eylül'de açıklanacağını aktardı.

Bifun ayrıca seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda ikinci turun 3 Kasım'da yapılacağını kaydetti.

Meclis seçimleri için bin 592 adaylık başvurusu

Öte yandan 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Meclis seçimlerine de değinen Bifun, 22 Temmuz'dan bu yana bin 592 aday başvurusu yapıldığını ifade etti.

Bifun, adaylık taleplerinin 695'inin parti listesi, 190'ının koalisyon listesi ve 707'sinin ise bağımsız listelerden geldiğini söyledi.

Tunus'ta 93 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından daha önce kasım ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Kaynak: AA