Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayına gönderilen içinde şüpheli madde bulunan zarfla ilgili soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayına gönderilen içinde şüpheli madde bulunan zarfla ilgili soruşturma başlatıldı

27.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:26
Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayına gönderilen içinde şüpheli madde bulunan zarfla ilgili soruşturma başlatıldı

Tunus'ta Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayına içinde ne olduğu bilinmeyen şüpheli bir zarf gönderildiği bildirildi.

Tunus'ta Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayına içinde ne olduğu bilinmeyen şüpheli bir zarf gönderildiği bildirildi.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, gelen zarfın içinde herhangi bir evrak olmadığını ancak şüpheli bir madde bulunduğunu belirtti.

Kaynak, Cumhurbaşkanı Kays Said'in zarfı almadığını, zarfın Cumhurbaşkanlığında çalışan bir personel tarafından açıldığını ve personelin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Kaynak ayrıca, zarfta bulunan şüpheli maddenin tahlil için laboratuvara gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Ankara Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayına gönderilen içinde şüpheli madde bulunan zarfla ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 23:26:25. #1.15#
title