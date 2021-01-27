Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayına gönderilen içinde şüpheli madde bulunan zarfla ilgili soruşturma başlatıldı

Tunus'ta Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayına içinde ne olduğu bilinmeyen şüpheli bir zarf gönderildiği bildirildi.

Tunus'ta Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayına içinde ne olduğu bilinmeyen şüpheli bir zarf gönderildiği bildirildi.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, gelen zarfın içinde herhangi bir evrak olmadığını ancak şüpheli bir madde bulunduğunu belirtti.

Kaynak, Cumhurbaşkanı Kays Said'in zarfı almadığını, zarfın Cumhurbaşkanlığında çalışan bir personel tarafından açıldığını ve personelin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Kaynak ayrıca, zarfta bulunan şüpheli maddenin tahlil için laboratuvara gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes