Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararlarına siyasetten tepki

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, yayınladığı kararnamelerle yasama ve yürütmede yetkilerini genişletmesine, ülke siyasetinden itirazlar yükseldi.

Tunus meclisindeki birinci parti Nahda Hareketi'nin lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, söz konusu kararların " Anayasa'yı askıya almak" anlamına geldiğini belirterek, Nahda Hareketi'nin Said'in 25 Temmuz'daki kararlarını darbe girişimi olarak gördüğünü ve bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Meclisin ikinci büyük partisi Tunus'un Kalbi Partisi liderlerinden Usame Huleyfi, sosyal medya paylaşımında, Kays Said'i "önceden planlanmış bir darbeyi hayata geçirmekle" suçlayarak, "darbe karşısında bir ulusal cephe kurulması" çağrısı yaptı.

Tunus Meclisi'nde üçüncü parti konumundaki Demokratik Akım'ın kurucusu ancak sonradan siyaseti bırakan Muhammed Abu, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkede yolsuzluğa bulaşmamış muhalefetten Said'e yönelik pozisyonunu netleştirmesini talep ederek Cumhurbaşkanı'nın son kararlarıyla meşruiyetini yitirdiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra yetkilerini genişleten kararnameyi yayımladı.

Yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı tarafından kararnameyle kurulacak bir komitenin yardımıyla siyasi reforma ilişkin yasa değişikliklerinin hazırlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na "yasama metinlerini" bakanlar kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, bakanlar kurulu Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.