Tunus'ta cumhurbaşkanı adayından AB ile ticaret anlaşmasına eleştiri

07.09.2019 00:06

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin adaylarından Halk Cephesi Sözcüsü Hamma el-Hemmami, ülkesinin AB ile yaptığı ticaret anlaşmasının "yeni bir tip sömürgecilik" olduğunu söyledi.

Hemmami, adayı olduğu sol ittifakın seçim kampanyası kapsamında ziyaret ettiği Cenduba vilayetinde açıklamalarda bulundu.

Seçilmesi durumunda, ülkedeki ekonomik kaynakların kullanımını sınırlandırarak yurt dışına ham madde arzını denetleyeceğini belirten Hemmami, kaynakların istihdam ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi kapsamında kullanılacağını söyledi.

Hemmami, Avrupa Birliği (AB) ile Tunus arasındaki anlaşmaların "eşit şartlarda olmadığına" dikkati çekerek, "anlaşmaları sanayimize zarar vermeyecek, onu geliştirecek bir şekilde yeniden yapacağız." şeklinde konuştu.

Ülkesinin AB ile yaptığı Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nı (DCFTA) değerlendiren Hemmami, "yeni bir tip sömürgecilik ve çiftçimiz için bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Tunus ile AB arasında geçmişte yapılan serbest ticaret anlaşması, kapsamı genişletilerek 2019 yılında Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'na (DCFTA) geçilmişti.

Tunuslular tarafından endişeyle karşılanan anlaşmanın ülke ekonomisine zarar vereceği, özellikle tarım sektörüne zarar vererek küçük ve orta ölçekli firmaları olumsuz etkileyeceği iddia ediliyor.

Seçim 15 Eylül'de

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Yüksek Seçim Komisyonunun onayladığı aday listesinde eski Başbakan Hammadi Cibali'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, Başbakan Yusuf Şahid, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, Nahda Hareketinin adayı Meclis Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro ve medya patronu Nebil el-Karvi dikkati çekiyor.

Birinci turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi halinde en çok oyu alan iki isim ikinci turda yarışacak.

Tunuslular, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından 6 Ekim'de bu kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

Kaynak: AA