Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Said parlamento seçimlerini boykot etti

06.10.2019 15:58

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kalan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Said'in seçim kampanyası koordinatörlerinden Sami el-Aydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Said'in, sabah saatlerinde başlayan parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldığını belirtti.

Aydi, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Said'in, şahıslara dayanan seçim yapılmasını öngören bir projesi olduğuna işaret ederek, parlamento seçimlerini listelere dayandığı için boykot ettiğini söyledi.

Tunus'ta parlamento seçimleri

Tunus parlamentosundaki 18'i diasporadan olmak üzere 217 sandalye için yaklaşık 15 bin aday yarışıyor. Arap Baharı sürecinde Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminin devrilmesinin ardından üçüncü seçim yapılıyor.

Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) ilk sonuçları 9 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

Ülkede 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday Kays Said yüzde 18,4, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6 oy almıştı. Böylece ilk turu önde tamamlayan Said ve Karvi, ikinci tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 49 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA