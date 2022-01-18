Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı 4 kişi "seçim ihlali" suçlamasıyla sorgulanacak

Tunus'ta 2019 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında yer alan 4 siyasi hakkında "seçim ihlali" suçlamasıyla sorgulanma kararı alındığı bildirildi.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosundan 2019'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında işlenen ihlallere ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi, Nahda Hareketi cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro ve bağımsız aday Ömer Mansur'un seçim ihlalleri soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilmesi kararının alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ihlaller arasında, "kanunsuz seçim propagandası yapmak ve seçim yasakları döneminde propagandaya devam etmek" yer alıyor.

Seçim ihlalleri soruşturmasında Gannuşi ve Merzuki de yer alıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Sayıştay raporunun ardından açılan "seçim ihlalleri" soruşturması kapsamında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve eski Cumhurbaşkanı Munsıf el-Merzuki için de sorgulanma kararı alınmıştı.

Tunus Mahkemesi, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamayla, Gannuşi ve Merzuki'nin yanı sıra Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Nebil el-Karvi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi, eski Başbakanlardan İlyas el-Fahfah, Yusuf Şahid, Mehdi Cuma ve Hamadi el-Cibali'nin de aralarında bulunduğu 19 kişinin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmelerine karar verildiğini duyurmuştu.

Nahda Hareketinden yapılan açıklamada, Gannuşi'nin cumhurbaşkanı adayları arasında yer almamasına rağmen bu soruşturmaya dahil edilmesinin siyasi olduğu vurgulanmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.