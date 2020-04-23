Tunus'ta Cuma Ramazan'ın ilk günü Tunus da, Ramazan'ın ilk gününün cuma olduğunu duyurdu.

Tunus da, Ramazan'ın ilk gününün cuma olduğunu duyurdu.

Tunus Resmi haber ajansına göre, Tunus Cumhuriyeti Müftüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Perşembe günü Şaban ayının tamamlanacağını ve Ramazan ayının ilk gününün 24 Nisan Cuma gününe denk geldiğini söyledi.

Mısır ve Lübnan ve Irak'taki yetkililer Cuma günü, Ramazan ayının ilk günü duyururken, Suudi Arabistan Perşembe akşamı hilal izleyeceğini söyledi. - TUNUS

Kaynak: İHA