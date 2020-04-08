Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş
Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalarView on euronews.
08.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:36
Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalarView on euronews
Kaynak: Euronews.com