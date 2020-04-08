Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalar

Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot araçlar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tanıtım görüntülerinde, başkent sokaklarında dolaşan robot araç, sokakta gördüğü vatandaşlara kimliklerini ve dışarıda olma nedenlerini soruyor. Merkezden kameralarla izlenen robotu, ekran başındaki görevliler seslendiriyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com