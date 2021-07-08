Tunus'ta Covid-19 nedeniyle sağlık sistemi çöktü: Libya Tunus ile sınırlarını kapattı
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Tunus'ta Covid-19 nedeniyle sağlık sistemi çöktü: Libya Tunus ile sınırlarını kapattı

Tunus'ta Covid-19 nedeniyle sağlık sistemi çöktü: Libya Tunus ile sınırlarını kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunus'ta Covid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünün açıklanmasının ardından komşu ülke Libya, Tunus ile olan sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı aldı.

Tunus'ta Covid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünün açıklanmasının ardından komşu ülke Libya, Tunus ile olan sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Tunus'ta, Sağlık Bakanlığı sözcüsü Nisaf Ben Alaya, sağlık sisteminin çöktüğünü duyurdu. Alaya, yoğun bakım ünitelerinin Covid-19 hastaları ile dolduğunu, artan vaka ve can kayıpları nedeniyle sağlık çalışanlarının üzerinde aşırı bir yük olduğunu aktardı. Alaya, "Felaket bir durumdayız. Sağlık sistemi çöktü, hastanelerde çok zor yatak bulabiliyoruz. Oksijen sağlamak için mücadele ediyoruz. Doktorlar eşi görülmemiş bir yorgunluktan muzdarip" ifadelerini kullanarak, tüm Tunusluları salgınla mücadele çalışmalarına destek olmaya çağırdı.

Tunus'ta dün tespit edilen 9 bin 823 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Tunus'ta toplam vaka sayısı 464 bin 914'e, toplam can kaybı ise 15 bin 735'e ulaştı.

LİBYA, TUNUS İLE SINIRLARINI 1 HAFTALIĞINA KAPATTI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Mohamed Hammouda yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Hükümeti Bakanlar Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Covid-19 salgını ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle Tunus ile olan sınırların 1 hafta süreyle kapatma kararı alındığını aktardı. Hammouda, alınan kararın bu gece yarısında itibaren başlayacağını ifade ederek, Tunus'taki Libya Konsolosluğu aracılığı ile Tunus'ta mahsur kalan Libyalıların ülkeye dönüşlerinin kolaylaştırılacağını ifade etti.

(Muhammed Rabah - Hassen Mrad/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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