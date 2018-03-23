Tunus'ta Çöl Sarayları Festivali

Tunus'ta Çöl Sarayları Festivali

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunuslu folklor grupların dans gösterilerinden detay görüntülerTunus'un Tatavin kentinde 39'uncusu düzenlenen Çöl Sarayları (El-Kusur Sahraviyye) Festivalı başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunuslu folklor grupların dans gösterilerinden detay görüntüler

Tunus'un Tatavin kentinde 39'uncusu düzenlenen Çöl Sarayları (El-Kusur Sahraviyye) Festivalı başladı. Festivalin açılış programında 30 farklı folklor grubu, Tatavin sokaklarında müzik eşliğinde ve geleneksel kıyafetlerle ile folklor oyunları gösterisi sergiledi.

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