Tunus'ta çok sayıda kişi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapattı
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Tunus'ta çok sayıda kişi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapattı

BEN Tunus'un Libya sınırındaki Bin Girdan kentinde çok sayıda kişi, iki ülke arasındaki ticaretin küçük esnafı da kapsayacak şekilde genişletilmesi talebiyle Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapatarak tır giriş çıkışına engel oldu.

Tunus'ta çok sayıda kişi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapattı
13.09.2020 00:27 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:30

BEN Tunus'un Libya sınırındaki Bin Girdan kentinde çok sayıda kişi, iki ülke arasındaki ticaretin küçük esnafı da kapsayacak şekilde genişletilmesi talebiyle Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapatarak tır giriş çıkışına engel oldu.

Sınır Kapısı'na 10 kilometre uzaklıktaki Eş-Şuşa bölgesi yakınlarında 4 günden bu yana oturma eylemi yapan onlarca Tunuslu, tırların sınırdan geçişine izin vermedi.

Bin Girdan Belediye Başkanı El-Fethi AB'ab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus ve Libya yönetimlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan sınır kapısında ticaretin yeniden başlaması için istisnai tedbirler aldığını belirtti.

Bu bağlamda Tunus ve Libya'ya ait tırların sınır yakınındaki bir noktada toplanarak mal nakli gerçekleştirdiğini dile getiren AB'ab, ticaretle uğraşan küçük esnafın bu imkandan yararlanamadığını kaydetti.

Oturma eylemini organize edenlerden Cemal en-Nasıri ise Ras Cedir Sınır Kapısı'nın herkese açılmasını istediklerini söyledi.

Nasıri, Tunus ve Libya yönetimlerinden, Kovid-19'dan büyük oranda etkilenen ve işlerini kaybeden küçük esnafın da faydalanması için bir sağlık protokolü imzalamalarını istediklerini dile getirdi.

Resmi rakamlara göre, Ben Girdan kentinde yaşayanların yüzde 70'i sınır ticaretiyle yaşamlarını idame ettiriyor.

Kaynak: AA

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