Tunus'ta cezaevindeki vekil, Cumhurbaşkanı'nın Meclisin çalışmalarını durdurma kararını tanımadığını söyledi
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Tunus'ta cezaevindeki vekil, Cumhurbaşkanı'nın Meclisin çalışmalarını durdurma kararını tanımadığını söyledi

Tunus'ta cezaevindeki vekil, Cumhurbaşkanı'nın Meclisin çalışmalarını durdurma kararını tanımadığını söyledi
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararının ardından gözaltına alınan ve cezaevine konulan bağımsız milletvekili Yasin el-İyari, Cumhurbaşkanı'nın Meclisin faaliyetlerini durdurma kararını tanımadığını belirtti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararının ardından gözaltına alınan ve cezaevine konulan bağımsız milletvekili Yasin el-İyari, Cumhurbaşkanı'nın Meclisin faaliyetlerini durdurma kararını tanımadığını belirtti.

İyari'nin savunma heyeti avukatı Muhtar el-Cemai yayımladığı yazılı açıklamada, başkent Tunus'un batısında yer alan Mernagiye Cezaevi'nde tutulan İyari'nin, yürürlükteki yasalara göre şartlı tahliye talebinde bulunmak için yargıya başvurmayı düşündüğünü ifade etti.

Milletvekili İyari'nin, Cumhurbaşkanı'nın yasamayı temsil eden Meclisin faaliyetlerini askıya alma kararını tanımadığını kaydeden Cemai, Anayasa'nın 80. maddesinin doğru bir şekilde yorumlanmasından hareketle İyari'nin, halen fiili ve yasal olarak milletvekili statüsünde olduğunu vurguladı.

Açıklamada, İyari'nin cezaevi yönetimi aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna bir yazı yazdığı ve kişilik haklarının ihlal edildiğini, kaldığı odanın izni olmaksızın birden fazla kamerayla izlendiğini belirterek, yasalara ne derece uyulduğunu kontrol etmek için Kurulun konuya müdahil olmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İyari'nin kaldığı cezaevi koşullarının da sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği kaydedildi.

Tunuslu Milletvekili İyari, 30 Temmuz'da, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin Cumhurbaşkanlığına bağlı güvenlik ekibi tarafından evinden gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

İyari hakkında 2017 yılına ait "orduya hakaret suçlamasıyla" üç dosya bulunduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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