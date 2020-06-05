Tunus'ta camiler yeniden ibadete açıldı Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açıldı.

Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açıldı.

Başkentin kuzeyindeki Kartaca semtindeki El-Ağa Camisi'ne aylar sonra gelen Tunuslular, yetkililerin belirlediği önlemlere uyarak namaz kıldı.

Kurallar uyarınca maske takan ve kendi seccadelerini getiren Tunuslular, sabah saatlerine kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle uzun bir aranın ardından camideki ilk namazlarını öğle vaktinde eda etti.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, 13 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

Resmi verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 49'a ulaşırken, vaka sayısı 1087 olarak açıklandı.

Kaynak: AA