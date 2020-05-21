Tunus'ta cami, kafe ve restoranlar 4 Haziran'da yeniden açılıyor Tunus'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan cami, kafe ve restoranlar 4 Haziran tarihinde itibaren yeniden açılıyor.

Tunus'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan cami, kafe ve restoranlar 4 Haziran tarihinde itibaren yeniden açılıyor.

Birçok ülke korona virüs salgını nedeni ile aldığı önlemleri gevşeterek, normalleşmeye devam ediyor. Tunus'ta salgın nedeni ile kapatılan cami, kafe ve restoranların 4 Haziran'da yeniden açılıyor. Din İşleri Bakanı Azzum, yaptığı açıklamada ülkede salgın ile mücadele kapsamında kapatılan camilerin 4 Haziran'da yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Azzum, salgın nedeni ile Ramazan Bayramında da camilerin kapalı kalacağını açıklarken, camilerde 4 Haziran için dezenfeksiyon işlemlerinin başladığını aktardı.

Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lubna el-Ceribi ise yaptığı açıklamada, salgın nedeni ile kapatılan restoran ve kafelerin 4 Haziran'da yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Ceribi, şehirlerarası seyahatin salgın nedeni ile hala tehlikeli olduğunu aktarırken, üniversitelerde eğitime 8 Haziran tarihinde yeniden başlanacağını açıkladı.

Tunus'ta toplam korona virüs vaka sayısı bin 45'e, hayatını kaybedenler ise 47'ye ulaştı. - TUNUS

Kaynak: İHA