Tunus'ta Bu Kez Güvenlik Güçleri Gösteri Yaptı

Tunus'ta güvenlik gücü mensubu yüzlerce kişi, "devrim döneminde zarar görenlerin tazmin edilmesi ve terör operasyonlarına katılanlara kıdem verilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'un İç Güvenlik Sendikası üyesi yüzlerce polis ve jandarma, başkentin sembolik caddesi Habib Burgiba'da bu kez güvenlik tedbiri almak için değil aksine gösteri yapmak için toplandı.

Polis yelekleri taşıyan sivil giyimli güvenlik güçleri, "İdari masraflarımızın karşılanmasını istiyoruz", "Terör operasyonlarına katılanlara kıdem verin", "Haksızlıklar yeter, Bay bakan" yazılı dövizler taşıdı.

Güvenlik güçlerinin gösteri yürüyüşü, İçişleri Bakanlığı binasını koruyan meslektaşlarının bulunduğu alana kadar sürdü.

Tunus İç Güvenlik Sendikası Sözcüsü Şükrü Hamade, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2011 yılında yaşanan devrimdeki olaylardan etkilenen güvenlik güçlerinin tazmin edilmesi ve terör operasyonlarına katılanlara kıdem verilmesi" talebiyle bu gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

Hamade, ülke genelinde güvenlik güçlerinin gösterisine katılım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA