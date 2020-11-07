Tunus'ta bir sahafı iflastan kurtarmak için kampanya başlatıldı
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Tunus'ta bir sahafı iflastan kurtarmak için kampanya başlatıldı

07.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:01
Tunus'ta bir sahafı iflastan kurtarmak için kampanya başlatıldı

Tunus'ta "İngiltere Yöntemi" isimli sahafı iflastan kurtarmak için kampanya başlatıldı.

Tunus'ta "İngiltere Yöntemi" isimli sahafı iflastan kurtarmak için kampanya başlatıldı.

Tunus'taki "Mirasımız Derneği"nce sahafı iflastan kurtarmak için başlatılan kampanyaya onlarca Tunuslu yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan kampanyaya ilgi gösteren onlarca okur, internet sitelerinde bulamayacaklarını düşündükleri kitapları uygun fiyata satın almak için sahafa geldi.

Sahafın sahibi Fevzi el-Hezili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de Tunus'taki yüzlerce kitapçı gibi, gelir eksikliği ve giderlerin baskısı nedeniyle son zamanlarda eşi görülmemiş bir mali krizden geçtiğini söyledi. Hezili, "Sahafı 50 yıldan fazla bir süredir işletiyorum ve artık devam etmemi sağlayacak bütçeyi temin edemiyorum. İnternet Tunusluları okumaktan uzaklaştırdı." diye konuştu.

Kampanyanın iyi sonuç vermesi temennisinde bulunan Hezili, sahafın okurlara kapılarını kapatmayacağını, tek isteklerinin Tunusluların tekrar okumaya başlaması olduğunu aktardı.

Mirasımız Derneği Başkanı Melike es-Senusi de kitapçılara olan talebin ve onlardan kitap satın alınmasının azalmasının Tunusluların kültürel seviyesinin düşmesine neden olacağını söyledi.

Tunus'taki entelektüeller tarafından "Ali Baba'nın Mağarası" olarak bilinen "İngiltere Yöntemi" isimli sahaf, Tunus'ta kullanılmış kitap alım satımı için en önemli yerlerden biri olmasının yanı sıra yazarlar ve şairlerin de uğrak mekanı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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