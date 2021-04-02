Tunus'ta bir kadın üzerindeki bombayı patlatarak bebeğiyle intihar etti
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Tunus'ta bir kadın üzerindeki bombayı patlatarak bebeğiyle intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tunus'ta bir kadın üzerindeki bombayı patlatarak bebeğiyle intihar etti

Tunus İçişleri Bakanlığı, Tunus Ulusal Muhafızları tarafından düzenlenen terör operasyonunda bir kadının, üzerinde taşıdığı bomba yüklü yeleği patlatarak bebeği ile birlikte intihar ettiğini açıkladı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, Tunus Ulusal Muhafızları tarafından düzenlenen terör operasyonunda bir kadının, üzerinde taşıdığı bomba yüklü yeleği patlatarak bebeği ile birlikte intihar ettiğini açıkladı.

Tunus'ta düzenlenen bir terörle mücadele operasyonunda kan donduran bir olay oldu. Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısında yer alan Kassarin kentinde Tunus Ulusal Muhafızları tarafından düzenlenen terör operasyonunda bir şüphelinin yabancı uyruklu eşinin, üzerinde taşıdığı bomba yüklü yeleği patlatarak bebeği ile birlikte intihar ettiğini açıkladı. Patlamada bir çocuğun ise sağ olarak kurtulduğunu belirten Bakanlık, "Ulusal Muhafız Birlikleri, Kasserine bölgesinde dün özel bir operasyon gerçekleştirdi. Bir terörist grubun takip edilmesinin ardından yanında eşi de bulunan bir terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Bakanlık yetkilileri, intihar eden kadının uyruğu hakkında ise bilgi vermedi.

Öte yandan 2015 yılı Haziran ayında Tunus hükümeti, aralarında ülkenin Sousse eyaletindeki El Kantaoui tatil beldesinde 40 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısın da yer aldığı bir dizi terörist saldırının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Bu saldırının öncesinde Mart ayında ise bir grup terörist, Tunus'un başkentinde bulunan Bardo Ulusal Müzesi'ne saldırı düzenlemiş ve birçok kişiyi rehin almıştı. Olayda 24 kişi hayatını kaybetmişti. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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