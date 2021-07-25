Tunus'ta bazı gruplar Nahda Hareketinin binalarına saldırdı

Tunus'ta, "ülke içinden ve dışından desteklenen suç çeteleri" olarak nitelendirilen bazı grupların, Nahda Hareketi'ne ait bazı binalara saldırdı bildirildi.

Tunus'ta, "ülke içinden ve dışından desteklenen suç çeteleri" olarak nitelendirilen bazı grupların, Nahda Hareketi'ne ait bazı binalara saldırdı bildirildi.

Sosyal medyada, bazı grupların Nahda'ya ait binaları basarak tabelalarını söktüğü ve binaları ateşe verdiği görüntülerin yayılmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Nahda tarafından yapılan açıklamada, "kamuoyunu, kendi demokratik olmayan seçeneklerine ikna etmede başarılı olamayan anarşist grupların Nahda'nın bazı binalarına saldırarak çalışanlarını tehdit ettiği" ifade edildi.

"Suç çeteleri" olarak tanımlanan bu grupların, ülke içinden ve dışından desteklendiğine işaret edilen açıklamada, bu saldırılarla demokratik sürecin sona erdirilmek ve diktatörlüğün geri dönülmesine zemin hazırlamak için kaos ortamı oluşturmanın amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şiddete teşvik eden yerli ve yabancı bazı medya sitelerinin yürüttüğü hummalı kampanyanın, suç çetelerinin bu saldırılarda kullanıldığının kesin bir delili olduğu vurgulandı. Siyasi çevreler, kuruluşlar, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne destek verenler ise bu saldırıları kınamaya çağrıldı.

Tunus'ta bugün, sağlık sektöründe yaşanan sorunlara ve siyasi krize tepki olarak, hükümetin istifası ve meclisin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti. Tunus, Arap Baharı sürecinde elde ettiği demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanındaki başarılarıyla "devrimlerin son kalesi" diye biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti