Tunus'ta Başbakan görevden alındı, meclisin yetkileri donduruldu, halk kutlama yaptı

Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in ülkenin Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin yetkilerini dondurmasının ardından halk kutlamalar için sokaklara döküldü.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in ülkenin Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin yetkilerini dondurmasının ardından halk kutlamalar için sokaklara döküldü. Tunus Meclis Başkanı Raşid El-Gannuşi ise bunu anayasaya karşı darbe olarak nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonda yaptığı bir açıklamada Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Kartaca kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ülkedeki askeri liderler ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan Said, "Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre, Tunus'taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemlerin alması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus'a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

El-Meşişi'nin başkanlık ettiği hükümetin görevden alınması ve meclisin yetkilerinin dondurulmasının ardından halk kutlama için sokaklara döküldü. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden, ekonomik ve sosyal durumu kötüleşen ülkenin farklı bölgelerinde yüzlerce kişi, sokaklarda kutlama yaptı. Ülkede salgın nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanması ve toplanmaların yasak olmasına rağmen halk meydanlarda toplandı. Tunus bayrağı sallayan göstericiler, havai fişek attı ve ülkenin milli marşını okudu.

Said'e karşı darbe eleştirileri

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in açıklamasının ardından alınan kararlara ağır eleştiri geldi. Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirdi. Basına açıklama yapan El Gannuşi, "Kurumların hala ayakta olduğunu düşünüyoruz ve Tunus halkının Nahda'yı savunacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı