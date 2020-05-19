Tunus'ta bağımsızlıktan bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu
Tunus'ta ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 tarihinden bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu.
19.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:22
Tunus'ta ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 tarihinden bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu.
Tunus vilayetine bağlı El-Kerm ilçesinde açılan fonun genel merkez binasına çalışmalarının uzun ömürlü olması temennisiyle sembolik olarak zeytin ağacı dikildi.
El-Kerm Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fonun birçok özelliğinin bulunduğunu, zekat sistemi üzerinden ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların, daha onurlu bir şekilde yürütüleceğini dile getirdi.
Belediye başkanı Uyuni, 5 Aralık 2019'da zekat fonu kurulması yönünde karar almıştı.
Kaynak: AA