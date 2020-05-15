Tunus'ta AVM'ler kapılarını yeniden açtı - BEN Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemlerin alınmasının ardından yeniden açıldı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), gerekli önlemlerin alınmasının ardından yeniden açıldı. Vatandaşlar, Ben Arus ilindeki bir AVM'de sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçerek içeriye alındı.

Kaynak: AA