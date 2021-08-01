Tunus'ta askeri yargıdan "Onur Koalisyonu"nun 4 milletvekili için gözaltı kararı

Tunus askeri yargısı, Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında gözaltı kararı verdi.

Tunus askeri yargısı, Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında gözaltı kararı verdi.

Onur Koalisyonu Milletvekili el-Habib bin Siydhum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, askeri yargının, "havalimanı olayı" olarak bilinen davayla bağlantılı olarak 4 milletvekili hakkında gözaltı kararı çıkardığını belirtti.

Bin Siydhum, "Yozlaşmışlar nerede? Gerçek suçlular nerede? İşsizler ve devlet güvenliğine karşı gerçek komplocular nerede?" sorularıyla, verilen karara tepki gösterdi.

Partiye yakın avukat Hüsnü el-Baci de Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, haklarında gözaltı kararı verilen milletvekillerinin Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd olduğunu bildirdi.

Mahluf hakkında soruşturma başlatılmıştı

Seyfeddin Mahluf hakkında 27 Temmuz'da "havalimanı olayı" ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Mahluf, 25 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said'in danışmanlarının kurguladığı öne sürülen darbe planının mimarları hakkında soruşturma talebinde bulunmuştu.

Tunus medyasında Mahluf'un 15 Mart'ta Kartaca Havalimanı'nda bir kadının seyahat etmesine engel olduğu ve havalimanında kargaşa çıkardığı yönünde haberler yer almıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ifade ederek, bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar