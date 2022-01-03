Tunus'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot öldü - Haberler
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Tunus'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot öldü

Tunus'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot öldü
AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'un kuzeyinde askeri helikopterin düşmesi sonucu helikopterdeki yardımcı pilot hayatını kaybetti, kaptan pilot ağır yaralandı.

Tunus'un kuzeyinde askeri helikopterin düşmesi sonucu helikopterdeki yardımcı pilot hayatını kaybetti, kaptan pilot ağır yaralandı.

Tunus Savuma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un Bizerte ilinde askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü söyledi.

Zekeri, kaza sonucu helikopterdeki yardımcı pilotun hayatını kaybettiğini, kaptan pilotun ise ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Tunus makamlarından henüz kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri

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