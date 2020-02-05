Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

05.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:16

Tunuslular, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Tunus'un çeşitli bölgelerinde düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "İsrail'le normalleşmenin cezalandırılması şart", "Utanç anlaşmasına hayır", "Filistin davasından vazgeçmek yok", "Pazarlığa hayır: direniş, direniş" sloganları attı.

Tunus Genel İşçi Sendikasının (UGTT) merkez binaları önünde düzenlediği gösteriye katılan UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin barışın kapısı olduğunu ve dünyanın özgür insanlarının vicdanında yer ettiğini belirtti.

ABD'nin sözde barış planı



ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA