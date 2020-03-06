Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı
Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştirildi.
Tunus'un başkentinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, ABD Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 5 polis memurunun yaralandığını açıkladı.
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlileri, büyükelçilik yakınlarında yaşanan saldırının ardından durumu kontrol altına aldı" denildi.
(Najeh Krimi/İHA)
Kaynak: İHA