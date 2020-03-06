Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı
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Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı

Tunus'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştirildi.

06.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:50
Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı

'un başkentinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştirildi.

Tunus'un başkentinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, ABD Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 5 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlileri, büyükelçilik yakınlarında yaşanan saldırının ardından durumu kontrol altına aldı" denildi.

(Najeh Krimi/İHA)

Kaynak: İHA

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