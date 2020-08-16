Tunus'ta 73 düzensiz göçmen yakalandı
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Tunus'ta 73 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta, yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda aralarında çocukların da olduğu 73 kişi yakalandı.

Tunus'ta 73 düzensiz göçmen yakalandı
16.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:03

Tunus'ta, yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda aralarında çocukların da olduğu 73 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Tunus güvenlik güçleri, iki gün içinde İtalya'ya yönelik birçok düzensiz göç girişimini engelledi.

Ülkenin güneydoğusundaki Cerbe Adası açıklarında cumartesi günü Avrupa'ya geçmek isteyen 11 kişiyi taşıyan bir tekneye el konuldu.

Ulusal Muhafızlar cuma günü de Tunus'un güneyindeki Sfaks kentinde aralarında 4 çocuk ve hakkında hapis kararı olan bir kişinin bulunduğu 37 düzensiz göçmeni yakalandı. Söz konusu operasyonda bir tekne, bir miktar yakıt ve bir motosiklete de el konuldu.

Ulusal Muhafızlar başka bir operasyonda yine Sfaks kentinde göçe hazırlanan 14 kız çocuğu ve bir bebeğin de aralarında bulunduğu Afrika uyruklu 25 kişiyi yakaladı.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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