Tunus'ta 58 düzensiz göçmen yakalandı
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Tunus'ta 58 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus'ta 58 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye hazırlanan 58 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye hazırlanan 58 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Safaks kentinde gözaltına alınan göçmenlerden 51'inin Afrika uyruklu geri kalanının ise Tunus vatandaşı olduğu belirtildi.

Göçmenlerin elindeki yaklaşık 5 bin 500 dolara da el konulduğu aktarıldı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumunun şubat ayında yayımladığı verilere göre, 2020 yılında 670'i aşkın düzensiz göç girişimi engellendi. Aynı yıl içinde Tunus'tan İtalya'ya geçmeyi başaran göçmenlerin sayısının ise 8 bin civarında olduğu açıklandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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