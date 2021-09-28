4 parti Cumhurbaşkanı'nın 'olağanüstü kararlarına' karşı ittifak kurdu (2) - Haberler
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4 parti Cumhurbaşkanı'nın "olağanüstü kararlarına" karşı ittifak kurdu (2)

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Tunus'ta 4 parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütme yetkilerini devraldığı olağanüstü kararlarına karşı bir ittifak oluşturdu.

Tunus'ta 4 parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütme yetkilerini devraldığı olağanüstü kararlarına karşı bir ittifak oluşturdu.

Söz konusu ittifak, "Demokratik Akım", "Cumhuriyetçi", "Tekettul" ve "Afak Tunus" partilerinin başkent Tunus'ta düzenledikleri bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi Şevaşi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 4 partinin bir araya gelerek "Demokratik Güçler İttifakı"nı kurduğunu belirtti.

Şevaşi, ittifakın amacının "sosyal adaleti ve siyasi istikrarı tesis etme, reform sürecine her türlü desteği sağlama ve ülkeye hizmet edecek herkese destek verme" olduğunu söyledi.

"Said, devleti iki aydır felce uğrattı"

Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararların ülkedeki demokratik geçiş sürecinin sonlanmasına ve devlet organlarının yıkılmasına neden olabileceğini kaydeden Şevaşi, "Said, devleti iki aydır felce uğrattı." dedi.

Said'in önceliğinin yolsuzlukla mücadele ya da halkın durumunu iyileştirme değil yönetimi tek elde toplama ve Anayasa'yı değiştirme olduğunu kaydeden Şevaşi, ülkenin daha önce yaşamadığı bu krizi aşması için en kısa zamanda anayasal sürece geri dönülmesi ve yeniden seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Parti Genel Sekreteri İsam eş-Şabi de demokrasiden yana tavır aldıklarını ve anayasal çerçeveye uyulması konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Said'in kararları çerçevesinde bir anayasayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tekettül Partisi Genel Sekreteri Halil ez-Zaviye de Said'in ülkeyi sürüklediği durumun krize yol açacağını, sürecin ortaklık çerçevesinde rayına oturtulması gerektiğini belirtti.

Afak Tunus Partisi Genel Sekreteri Fadıl Abdulkafi, 4 partinin oluşturduğu İttifakın devrime ve demokrasiye inandığına dikkati çekerek, partilerin siyasi alanda bulunması gerektiğini ifade etti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

4 parti Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarına karşı ittifak kurdu (2)

4 parti Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarına karşı ittifak kurdu (2)

4 parti Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararlarına karşı ittifak kurdu (2)

4 parti Cumhurbaşkanı'nın
AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri
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