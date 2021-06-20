Tunus'ta 4 il Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Tunus'ta 4 il Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Tunus'ta 4 il Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ilde karantina uygulaması başlatıldı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 ilde karantina uygulaması başlatıldı.

Tunus hükümetinin Facebook sayfasından paylaşılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Kayravan, kuzeybatısındaki Silyana ve Bace illeriyle başkentin güneyindeki Zağvan ilinde yarından itibaren karantina uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Kayravan, Silyana, Bace ve Zağvan'da Kovid-19 vakalarında ciddi artış görüldüğü belirtilen açıklamada, Başbakan Hişam Meşişi'nin, bu illerin valilerinden karantinayı dikkatli biçimde uygulamalarını istediği ifade edildi.

Tunus Sağlık Bakanlığının paylaştığı son rakamlara göre, Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 382 bin 950 olarak kaydedildi, şu ana kadar 14 bin 38 can kaybı yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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