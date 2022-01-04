Tunus'ta 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 20 yaralı - Haberler
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Tunus'ta 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 20 yaralı

Tunus'ta 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 20 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunus'un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Tunus'un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNUS

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