Tunus'ta 14 Ocak protestolarında bir göstericinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü" kararlarının protesto edildiği 14 Ocak'taki gösterilerde bir kişinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı, Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosunun konuyla ilgili açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Tunus Kongre Sarayı yakınında, 14 Ocak Cuma günü vücudunda herhangi bir şiddet belirtisi olmayan ve baygın halde bulunan şahısın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İlk soruşturmaya göre baygın halde bulunan şahsın Habib es-Samir Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemede, merhumun vücudunda gözle görülür herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi." ifadesi kullanıldı

Ne olmuştu?

Tunuslu muhalifler, 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı "olağanüstü" kararlarını protesto etmişti.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici tutuklanmıştı.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişiminden bugün yapılan açıklamada, 14 Ocak'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan bir göstericinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyurulmuştu.