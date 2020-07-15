Tunus'ta 105 milletvekili hükümetten güvenoyunun çekilmesini istedi
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Tunus'ta 105 milletvekili hükümetten güvenoyunun çekilmesini istedi

Tunus'ta farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili, Başbakan İlyas el-Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etti.

Tunus'ta 105 milletvekili hükümetten güvenoyunun çekilmesini istedi
15.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:36

Tunus'ta farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili, Başbakan İlyas el-Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etti.

Tunus'un Kalbi Partisi milletvekili Usame el-Halifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun çekilmesiyle ilgili dilekçenin Meclisin zabıt ofisine sunulduğunu söyledi.

Halifi, dilekçeye Nahda Hareketi Partisi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Müstakbel Bloku ve bağımsızlardan oluşan 105 milletvekilinin imza verdiğini belirtti.

Tunus'ta Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi de hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Kaynak: AA

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