Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 31, Suudi Arabistan'da 15, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 31, Suudi Arabistan'da 15, Ürdün'de 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 786 kişinin hastalığa yakalandığı, 1598 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 12 bin 654'e, virüse yakalananların 345 bin 474'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 303 bin 467 olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1245 kişinin enfekte olduğu, 1275 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 7 bin 362'ye, vaka sayısının 450 bin 436'ya, iyileşenlerin sayısının ise 433 bin 413'e ulaştığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da salgında 10 kişinin vefat ettiği, 723 yeni vaka kaydedildiği, 1114 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 462'ye, vaka sayısının 736 bin 534'e, iyileşenlerin sayısının da 715 bin 796'ya yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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