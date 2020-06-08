Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un kontrol altına alındığını açıkladı
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Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un kontrol altına alındığını açıkladı

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede beş gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediğini ve salgının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un kontrol altına alındığını açıkladı
08.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:14

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede beş gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmediğini ve salgının kontrol altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, Tunus resmi ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bin Aliyye, "Ülkede son 5 gündür dışarıdan gelenlerde ve ülke içindekilerde Kovid-19 vakasına rastlanmaması, salgının Tunus'ta gerçekten kontrol altına alındığının kanıtı." dedi.

Vatandaşlara, gelecek aşamada koruyucu sağlık önlemlerine uymalarını tavsiye eden Bin Aliyye, "Bir sonraki aşamadaki zorluk, virüsün topluma sızmasını ve yeniden yayılmasını önlemek için özellikle ülkenin kara sınırlarının 27 Haziran'da açılmasıyla ülke dışından gelen vakaları kontrol etmek." diye konuştu.

Bin Aliyye, Bakanlığın ülke dışından gelenler ve virüs taşıdığından şüphelenilenler için tetkik çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti, 1087 kişide virüs tespit edildi.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren kaldırılması kararı aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın ülkede Kovid-19'la mücadelede olumlu sonuçlar alınmasının ardından Başbakan İlyas el-Fahfah, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile istişare edildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in istişarelerin ardından sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı verdiği aktarıldı.

Tunus makamları, salgını önlemek amacıyla 18 Mart'ta akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından 22 Mart'tan 3 Mayıs'a kadar ülke genelinde karantina uygulaması başlatmıştı.

Üniversiteler yaklaşık 2 buçuk ay sonra yeniden açıldı

Ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen yüksek öğrenim kurumlarında bugün yeniden ders dönemine başlandı.

Sağlık ve Yükseköğretim Bakanlıkları, üniversitelerde öğretim sırasında uyulması gereken kuralları içeren bir sağlık protokolü hazırladı.

Protokol kapsamında tüm öğrencilerin, öğretim kadroları ve çalışanların maske kullanması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ayrıca üniversitelerde görev yapan ya da öğrenciler arasından üniversiteye gelmek için il değiştirmek zorunda olanlara hızlı tıbbi testler uygulayacak.

Yükseköğretim Bakanı Selim Şura, düzenlediği basın toplantısında, tıp fakültelerinin 11 Mayıs'tan itibaren eğitime başladığını hatırlatarak, bugün ise 200 üniversitenin kademeli olarak yeniden açıldığını kaydetti.

Bakan Şura, üniversiteler bünyesindeki yemekhane, kantin ve yurtlarda sağlık kurallarına dikkat edileceği, tüm kurumlarda kalabalığı önlemek için giriş çıkışların sınırlandırılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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