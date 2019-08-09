Tunus Projesi partisi başkanı Merzuk, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un adaylık başvurusunu yapması Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un gazetecilere açıklama yapması Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent...
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Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un adaylık başvurusunu yapması
Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk'un gazetecilere açıklama yapması Tunus Projesi partisi başkanı Muhsin Merzuk, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek adaylık başvurusunu yaptı.