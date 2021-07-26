Tunus Parlamentosu uzaktan çalışmaya devam edecek
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Tunus Parlamentosu uzaktan çalışmaya devam edecek

Tunus Parlamentosu uzaktan çalışmaya devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tunus'taki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin temsilcisi Mahir Al-Madhyoub, Tunus Parlamentosu'nun uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Tunus'taki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin temsilcisi Mahir Al-Madhyoub, Tunus Parlamentosu'nun uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Said'in açıklamasının ardından alınan kararlara ağır eleştiri gelmiş, Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirmişti. Tunus Temsilciler Meclisi Ofisi sabah saatlerinde Meclis Başkanı El-Gannuşi başkanlığında Cumhurbaşkanı Said'in dün açıkladığı kararları görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Meclis binasının önünde düzenlenen toplantıya milletvekillerinin çoğu internet üzerinden katıldı.

Nahda Hareketi'nin temsilcisi Mahir Al-Madhyoub basına verdiği demeçte, meclis ofisinin Tunus ordusunu, güvenlik güçlerini ve tüm silahlı kuvvetleri anayasanın ruhuna uymaya, anayasaya saygı duymaya ve anayasal kurumları koruyarak verdikleri yemine sadık kalmaya çağırdığını ifade etti. "Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kararlar toplantıda tartışıldı. Parlamento liderleri, bu kararları tamamen reddettiklerini ve şiddetle kınadıklarını, bunun ciddi bir anayasa ihlali olduğunu ifade ettiler" diyen Madhyoub, Tunus Parlamentosu'nun uzaktan çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Öte yandan El-Gannuşi sabah saatlerinde Tunusluları darbeye son vermek için sokaklara çıkmaya çağırmış, "14 Ocak 2011'de olduğu gibi insanlar her şeyi normale döndürmek için sokaklara çıkmalı" demişti. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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