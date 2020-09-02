Tunus Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük partinin lideri görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunus Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük partinin lideri görevinden istifa etti

Tunus Parlamentosu'nun üçüncü büyük partisi Demokratik Akım Genel Sekreteri Muhammed Abu, "herhangi bir siyasi kariyer planlamadığı ve seçimlere katılmak istemediği" gerekçesiyle genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tunus Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük partinin lideri görevinden istifa etti
02.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:58

Tunus Parlamentosu'nun üçüncü büyük partisi Demokratik Akım Genel Sekreteri Muhammed Abu, "herhangi bir siyasi kariyer planlamadığı ve seçimlere katılmak istemediği" gerekçesiyle genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

217 sandalyeli Meclis'te 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Partisi'nin Genel Sekreteri Abu, bugün düzenlediği basın toplantısında, "genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini ancak partinin yönetiminde kalmaya devam edeceğini" söyledi.

Abu, istifa gerekçesini ise "herhangi bir siyasi sorumluluk veya seçimlere dair bir arzusu kalmadığı" şeklinde açıkladı.

Tunus Meclisi'nde dün 14 saati aşkın devam eden oturumdaki oylamada, hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Hişam Meşişi'nin kabinesi için 134 milletvekili hükümete lehte, 67 milletvekili aleyhte oy kullanmıştı.

Demokratik Akım ve Halk Hareketi'nin (16 milletvekili) içinde yer aldığı Demokratik Blok grubu Meşişi kabinesine ret oyu vermişti.

Meşişi, yeni kabinesinde siyasi partilerden ziyade teknokrat isimlere yer vermiş, yeni başbakanın bu tercihine siyasi partilerden itiraz gelmişti. Muhammed Abu, temmuz ortasında istifa eden İlyas Fahfah'ın kabinesinde Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus, Ekim 2019'daki genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden üçüncü kez yeni hükümet kurulma sürecini yaşamıştı.

Tunus'un temel döviz kaynağı turizm sektörü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ağır biçimde etkilendi ve Tunus Merkez Bankasının açıkladığı rakamlara göre, 20 Ağustos'a kadar ülkenin turizm gelirleri yüzde 60 düştü.

Kuzey Afrika'nın 11 milyon nüfusa sahip ülkesi Tunus'un, bu yıl sonunda uluslararası kredi kuruluşlarına 2,7 milyar dolar değerinde ödeme yapması gerekiyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Demet Şener Didem Soydan Defne Samyeli
Spor Arda Turan Erol Bulut Lionel Messi Enner Valencia Ricardo Quaresma
Daha Fazla Kız Bakan Eylül İtalya
Şu an buradasınız: Tunus Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük partinin lideri görevinden istifa etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 23:05:10. #1.15#
title