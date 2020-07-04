Tunus Parlamento Ofisi, İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi için sunulan oturum talebini reddetti
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Tunus Parlamento Ofisi, İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi için sunulan oturum talebini reddetti

Tunus Parlamento Ofisi, Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İHVAN) terör örgütü listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetti.

Tunus Parlamento Ofisi, İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi için sunulan oturum talebini reddetti
04.07.2020 05:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 05:54

Tunus Parlamento Ofisi, Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İHVAN) terör örgütü listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetti.

Parlamento Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İhvan'ın terör örgütü olarak sınıflandırılması hedefiyle parlamentoda görüşülmesi için yapılan talebin incelendiği ve Genel Kurul oturumu gündemine alınmadığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Kurul gündemine alınmamasının iç tüzüğe aykırı olduğu ve sunulan talepte "yeni terör suçu" sınıflandırması bulunduğu bunun da yasama alanına girdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Manşet

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