Tunus parlamento komisyonu: "Fahfah, devleti kendi çıkarları için kullandı"
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Tunus parlamento komisyonu: "Fahfah, devleti kendi çıkarları için kullandı"

Tunus'ta istifa eden başbakan İlyas Fahfah hakkında soruşturma yapan parlamento komisyonu, Fahfah'ın devleti kendi çıkarları için kullandığını bildirerek, mal varlığının dondurulması çağrısında bulundu.

Tunus parlamento komisyonu:
24.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:44

Tunus'ta istifa eden başbakan İlyas Fahfah hakkında soruşturma yapan parlamento komisyonu, Fahfah'ın devleti kendi çıkarları için kullandığını bildirerek, mal varlığının dondurulması çağrısında bulundu.

Fahfah hakkındaki suçlamaları araştırmak için oluşturulan parlamento komisyonu başkanı İyad el-Lumi, mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Fahfah görevi boyunca son ana dek devleti kendi çıkarları için kullandı." ifadelerini kullandı.

Lumi, Fahfah hakkında çıkar çatışması şüphelerinin bulunduğuna işaret ederek, Fahfah'a yönelik seyahat yasağı, mal varlığının dondurulması gibi çeşitli önlemlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

Fahfah'ın milyarlık bütçeleri bulunan bir şirketler grubunda yüzde 21'lik hissesinin nereden geldiğinin merak konusu olduğunu söyleyen Lumi, ayrıca Fahfah'ın daha önce de hükümete bağlı şirketlerle anlaşmalar yaptığını, yasaların eski bakanların devlete bağlı şirketlerle anlaşmalar yapmalarına izin vermediğine dikkati çekti.

Lumi, Fahfah'ın Başbakan olarak atanmasının ardından Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu'nun Fahfah hakkında gerekli denetlemeyi yapmamasını garip karşıladığını belirtti.

Başkan ayrıca Fahfah'ın ancak muhalefet kendisi hakkında suçlamada bulunduktan ve çıkar çatışması meselesi ortaya çıktıktan sonra istifa ettiğine dikkati çekti.

Fahfah'ın istifa süreci

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu'nun 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söylemişti.

Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtmişti.

Lumi, ihale şartnamelerinin, Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını kaydetti.

Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.

Başbakan Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.

Kaynak: AA

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