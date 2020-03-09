Tunus, Mısır ve Cezayir'de koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor Tunus'ta 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgına yakalananların sayısı 5'e yükseldi.

Tunus'ta 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgına yakalananların sayısı 5'e yükseldi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ülkenin doğusundaki El-Mehdiye ile kuzeydeki başkent Tunus ve Benzerte illerinde birer kişide daha virüs tespit edildi.

Haberde, son vakalarla ülkede salgına yakalananların sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Direktörü ve Kovid-19'la Mücadele Komitesi üyesi Şükri Hamude ise düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 2 binden fazla kişinin evlerinde karantina altına alındığını, bunlardan yaklaşık 600'ünün gözlem süresini tamamladığını söyledi.

Hamude, "Hastalığın yayılmasını önlemek için daha sıkı tedbirler alınması gerekiyor. Bu bağlamda yeni izolasyon alanları hazırlanıyor." dedi.

Mısır'da geniş katılımlı tüm faaliyetler iptal edildi

Koronavirüs nedeniyle dün 1 kişinin hayatını kaybettiği Mısır'da ise hükümet, geniş katılımlı tüm etkinliklerin iptal edilmesine karar verdi.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede yüksek oranda katılım ya da vatandaşların büyük gruplar halinde iller arasında hareketini içeren tüm etkinlikler ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi.

Söz konusu kararın koronavirüsle mücadele kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada, ilgili kurumların yeni kararı uygulamaya başlayacağı belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, dün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu. Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.

Cezayir, Milano'ya uçuşları askıya alıyor



Cezayir Hava Yolları Şirketi, İtalya'nın Milano kentine yönelik uçuşların geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle yarından itibaren Milano seferlerinin askıya alınacağı kaydedildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı, dün, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA