Tunus Merkez Bankası: ABD, Tunus'un uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri destekliyor
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Tunus Merkez Bankası: ABD, Tunus'un uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri destekliyor

Tunus Merkez Bankası: ABD, Tunus'un uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri destekliyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

ABD'nin, Tunus'un uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri desteklediği bildirildi.

ABD'nin, Tunus'un uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri desteklediği bildirildi.

Tunus Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Eric Meyer, başkent Tunus'ta Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Tunuslu yetkililerin önümüzdeki aylarda uygulamaya koymayı planladığı mali ve ekonomik reformlar ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan müzakerelerdeki en önemli gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Meyer, ülkesinin Tunus'un uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri desteklediğini belirterek, Tunus'taki ekonomik krizin daha da büyümesinin önüne geçmek için IMF ile yapılan görüşmelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Tunus Merkez Bankası Başkanı Abbasi de IMF ile mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılması ve yeni bir finansman programının kabul edilmesi konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Büyük bir ekonomik krizle boğuşan Tunus, IMF'den 4 milyar dolar kredi almak için görüşmelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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