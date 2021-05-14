Tunus Meclisinden İsrail'in Filistinlilere saldırılarının durdurulması için acil uluslararası müdahale çağrısı
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Tunus Meclisinden İsrail'in Filistinlilere saldırılarının durdurulması için acil uluslararası müdahale çağrısı

Tunus Meclisinden İsrail'in Filistinlilere saldırılarının durdurulması için acil uluslararası müdahale çağrısı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, İsrail'in Filistinlilere yönelik artan saldırılarının durdurulması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, İsrail'in Filistinlilere yönelik artan saldırılarının durdurulması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Gannuşi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve hareketin eski başkanı ve mevcut yurt dışı sorumlusu Halid Meşal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin şehit düştüğüne ve sivillerin yaşadığı mahallelerin gelişigüzel bombalanmaya devam ettiğine dikkati çeken Gannuşi, sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Tunus Meclisinin uluslararası platformlarda Filistin davasını desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Gannuşi, sivilleri bombalamanın ya da bölgede yaşayanları yerinden etmenin uluslararası hukuktaki adının "savaş suçu" olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Hamas lideri Heniyye'nin Gannuşi ile görüşmesinde Tunusluların Filistin davası uğruna sarf ettikleri çabaları takdir ettiği aktarıldı.

Meşal'in de İsrail'in gerginliği tırmandırması ve sivil, savunmasız insanlara karşı uyguladığı terör karşısında Filistin halkının kararlı ve maneviyatının yüksek olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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