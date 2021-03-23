Tunus meclisindeki partiler, Milletvekili Abir Musi'nin "parlamentoyu aksatan" girişimlerine karşı çıktı

Tunus Meclisi'ndeki farklı parlamento grupları, Özgür Anayasa Partisi Lideri Abir Musi'nin genel kurul ve komisyonda yaptığı eylemlerle çalışmaları aksatmasına itirazlarını meclis konuşmalarına taşıdı.

Tunus Meclisi'ndeki farklı parlamento grupları, Özgür Anayasa Partisi Lideri Abir Musi'nin genel kurul ve komisyonda yaptığı eylemlerle çalışmaları aksatmasına itirazlarını meclis konuşmalarına taşıdı.

Tunus'ta bugün gerçekleşen genel kurulda söz alan parlamentodaki farklı grupların temsilcileri, Musi'nin son dönemde parlamento çatısı altındaki eylemlerinin, meclisin "çalışmaları aksatması" konusunu dile getirdi. Musi'nin liderlik ettiği Özgür Anayasa Partisi'ne mensup 16 milletvekili, aynı şekilde oturum sırasında "İhvan'ın Meclisi" yazılı pankartlar çıkardı.

Tunus parlamentosundaki 216 sandalyeden 30'uyla temsil edilen Tunus'un Kalbi Partisi Grup Başkanı Usame el-Huleyfi, Musi'nin eylemlerine işaretle "Darbe girişimlerine, devlet kurumlarını, parlamentoyu aksatmaya ve saygısızlıklara karşı çıkıyoruz." dedi.

Milli Blok (9 milletvekili) Üyesi el-Ayaşi ez-Zemali ve Demokratik Blok (38 milletvekili) Üyesi Samiye Abbu da Özgür Anayasa Partisi ve liderinin eylemlerini reddettiklerini vurgulayarak bunların durması çağrısı yaptı.

Parlamentodaki 54 milletvekiliyle birinci konumdaki ve Musi'nin eylemlerindeki öncelikli hedefi Nahda Hareketi Milletvekili Semir Dilu, parlamentodaki bir temizlik çalışanına hakaret ettiği gerekçesiyle Abir Musi'den özür dilemesini talep etti.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, parlamentoda gerçekleştirdiği eylemler gerekçesiyle Abir Musi'nin komisyon çalışmalarına katılmasını yasaklamıştı.

Tunus Meclisi, Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi'nin meclis çalışmalarını sekteye uğratan ve devletin prestijini baltalayan eylemlerine tepki göstermişti.

Meclis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musi'nin, kasıtlı olarak meclis oturumlarını, hak ve özgürlükler komisyonun çalışmalarını aksattığı, mecliste görev yapan gazetecilerle hizmetlilere yönelik onur kırıcı açıklamalarıyla devletin prestijini baltaladığı ifade edilmişti.

Musi, komisyonda kürsü işgali, oturma eylemi, söz kesme gibi birçok ihlalde bulunmuştu. Cep telefonundan yaptığı yayında bir gazetecinin bir temizlik işçisi kadınla ilişkisi olduğu için gece mecliste bulunduğu imasını yapan Musi'nin, bu son eylemi meslektaşları ve gazeteciler tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Tunus'ta 2011 yılındaki devrim öncesinde iktidardaki Zeynel Abidin Bin Ali rejimi yanlısı Abir Musi, son seçimlerde Tunus Parlamentosu'na 16 milletvekiliyle girmişti. Ülkedeki Müslüman Kardeşler ve İslami hareketlere karşı yoğun ve kimi zaman da fiziksel bir kampanya yürüten Musi, taraftarlarıyla Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Tunus'taki şubesine yakın zamanda bir baskın düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes