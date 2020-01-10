Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Habib el-Cemli'nin konuşması Güvenoyu oylamsı Tunus meclisi, Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'nin kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylamsı için toplandı.
10.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Habib el-Cemli'nin konuşması
Güvenoyu oylamsı Tunus meclisi, Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'nin kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylamsı için toplandı. Habib el-Cemli, oturumda konuşma yaptı.
Kaynak: AA