Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2)
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Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Habib el-Cemli'nin konuşması Güvenoyu oylamsı Tunus meclisi, Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'nin kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylamsı için toplandı.

10.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24
Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Habib el-Cemli'nin konuşması

Güvenoyu oylamsı meclisi, Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'nin kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylamsı için toplandı. Habib el-Cemli, oturumda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (2)
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