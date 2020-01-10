Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1)
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Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus meclisinin toplanma Raşid el-Gannuşi'nin konuşması Habib el-Cemli'nin konuşması Tunus meclisi, Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'nin kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylamsı için toplandı.

10.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:33
Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

meclisinin toplanma

Raşid el-Gannuşi'nin konuşması

Habib el-Cemli'nin konuşması Tunus meclisi, Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'nin kurmakla görevlendirildiği hükümetin güvenoyu oylamsı için toplandı. Habib el-Cemli, oturumda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tunus meclisinde güvenoyu oturumu (1)
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